Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова охвачено огнем 

Источник в экстренных службах сообщил «360», что в здании ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова открытое возгорание. Спасатели покидают здание.
На третьем этаже ТРЦ «Зимняя вишня» снова вспыхнул огонь. Горит третий этаж здания, огонь может распространиться на четвертый этаж. По данным на 11:20 по московскому времени, в здании сложилась стена на третьем этаже. Спасателей отзывают из здания.
До этого спасатели разбирали завалы в здании ТРЦ. Сейчас они спешно покидают здание, которое снова придется проливать.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ликвидируют уже вторые сутки. Ранее здесь обрушилась крыша и пол на четвертом этаже. Трое спасателей, работающих в здании, перестали выходить на связь, их судьба неизвестна.
Сейчас известно о 64 погибших в результате трагедии. Около 40 человек пострадали, десяток пострадавших остается в больнице. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека. СМИ также установили совладельца сгоревшего ТЦ: по полученным журналистами сведениям, здание принадлежит томскому миллиардеру Денису Штенгелову.