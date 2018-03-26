Ещё
Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова охвачено огнем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова охвачено огнем 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Источник в экстренных службах сообщил «360», что в здании ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова открытое возгорание. Спасатели покидают здание.
На третьем этаже ТРЦ «Зимняя вишня» снова вспыхнул огонь. Горит третий этаж здания, огонь может распространиться на четвертый этаж. По данным на 11:20 по московскому времени, в здании сложилась стена на третьем этаже. Спасателей отзывают из здания.
До этого спасатели разбирали завалы в здании ТРЦ. Сейчас они спешно покидают здание, которое снова придется проливать.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ликвидируют уже вторые сутки. Ранее здесь обрушилась крыша и пол на четвертом этаже. Трое спасателей, работающих в здании, перестали выходить на связь, их судьба неизвестна.
Сейчас известно о 64 погибших в результате трагедии. Около 40 человек пострадали, десяток пострадавших остается в больнице. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека. СМИ также установили совладельца сгоревшего ТЦ: по полученным журналистами сведениям, здание принадлежит томскому миллиардеру Денису Штенгелову.
360tv.ru: последние новости
Подросток разбился после прыжка из окна горящего ТЦ в Кемерово Несколько из погибших в кемеровском ТЦ детей отмечали начало каникул Двери в кинозалы в горящем ТЦ «Зимняя вишня» оказались закрыты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово259
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия84
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку162
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста75
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово137
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение