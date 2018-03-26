Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова охвачено огнем

Источник в экстренных службах сообщил «360», что в здании ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове снова открытое возгорание. Спасатели покидают здание.

На третьем этаже ТРЦ «Зимняя вишня» снова вспыхнул огонь. Горит третий этаж здания, огонь может распространиться на четвертый этаж. По данным на 11:20 по московскому времени, в здании сложилась стена на третьем этаже. Спасателей отзывают из здания.

До этого спасатели разбирали завалы в здании ТРЦ. Сейчас они спешно покидают здание, которое снова придется проливать.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ликвидируют уже вторые сутки. Ранее здесь обрушилась крыша и пол на четвертом этаже. Трое спасателей, работающих в здании, перестали выходить на связь, их судьба неизвестна.