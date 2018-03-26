Вениамин Кондратьев направил в Кемерово телеграмму со словами сочувствия 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес главы Кемеровской области Амана Тулеева телеграмму со словами сочувствия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Вероятной причиной пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», называют неисправную электропроводку.
«Произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней людей. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким. Равнодушных к беде нет», — говорится в телеграмме.
По последним данным СК РФ, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 56 человек, 11 человек числятся пропавшими без вести.