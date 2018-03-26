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Вениамин Кондратьев направил в Кемерово телеграмму со словами сочувствия
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Вениамин Кондратьев направил в Кемерово телеграмму со словами сочувствия 

АиФ — Юг 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес главы Кемеровской области Амана Тулеева телеграмму со словами сочувствия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Вероятной причиной пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», называют неисправную электропроводку.
«Произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней людей. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким. Равнодушных к беде нет», — говорится в телеграмме.
По последним данным СК РФ, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 56 человек, 11 человек числятся пропавшими без вести.
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