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Москвичи несут цветы к представительству Кемеровской области
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Москвичи несут цветы к представительству Кемеровской области 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москвичи несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области на Большой Татарской улице, сообщает РИА Новости.
Накануне в торговом центре в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным жертвами трагедии стали 64 человека. Среди погибших есть дети.
С начала пожара за помощью в медицинские учреждения обратились 44 пострадавших. Из них 10 человек остаются в стационаре. Кроме того, найдены живыми пять человек, которые считались пропавшими без вести.
Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неаккуратное обращение с огнем.
Сейчас в здании комплекса работают следователи. Территория торгового центра и школы, где развернут оперативный штаб, оцеплена. Психологи оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших.
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Люди игнорировали оповещение сотрудников ТЦ — очевидец пожара в Кемерове Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове увеличилось до 64 человек
 Ещё 1 источник 
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