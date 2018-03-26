Москвичи несут цветы к представительству Кемеровской области

Накануне в торговом центре в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным жертвами трагедии стали 64 человека. Среди погибших есть дети.

С начала пожара за помощью в медицинские учреждения обратились 44 пострадавших. Из них 10 человек остаются в стационаре. Кроме того, найдены живыми пять человек, которые считались пропавшими без вести.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неаккуратное обращение с огнем.

Сейчас в здании комплекса работают следователи. Территория торгового центра и школы, где развернут оперативный штаб, оцеплена. Психологи оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших.