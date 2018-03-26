«Не должно такое происходить в XXI веке»: Галкина потрясла трагедия в Кемерово

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, мимо трагедии, случившейся в торгово-развлекательном центре в Кемерово , не смог пройти и Максим Галкин . Пожар, в результате которого погибли дети, явился для артиста, который и сам является отцом, настоящим потрясением.

В своем аккаунте юморист опубликовал пост, где выразил соболезнования семьям погибших и призвал власти озадачиться вопросом пожарной безопасности на самом высоком уровне. Галкин отметил, что трагедия затронула всю его семью. Хотя причины пожара, разумеется, будут выявлены, по мнению телеведущего то, что такие инциденты случаются в наши дни, является абсурдом. «Ну не должно такое происходить в XXI веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности», — в сердцах написал шоумен.

Далее Максим высказался в отношении технической оснащенности и подготовки сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей. Юморист отметил, что вопросы безопасности должны стоять на первом месте. «Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности», — отметил артист.

Он обвинил хозяев ТРЦ в халатности, заявив, что если игнорировать системный подход в вопросах пожарной безопасности, полагаясь на «авось», то подобные трагедии будут происходить снова и снова, унося жизни людей и пожарных. «Ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток», — заметил шоумен.

Артист отметил, что этот пожар является не случайностью, а закономерностью. И если в первом случае можно только соболезновать, то во втором можно и нужно бороться. «Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно!», — обратился артист к властям.

В заключении он отметил, что погибших при пожаре детей уже не вернешь, но следует сделать все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. «Сердце кровью обливается от одной мысли о случившемся», — написал Галкин и выразил семьям погибших самые искренние соболезнования, пишет сайт Dni.ru.