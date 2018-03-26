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Максим Галкин о пожаре в Кемерово: переживаем всей семьей
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Максим Галкин о пожаре в Кемерово: переживаем всей семьей 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущий Максим Галкин выразил в инстаграме соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
"Страшная трагедия в кемеровском торговом центре. Переживаем всей семьей", — заявил Галкин.
По его словам, причины пожара и такого числа жертв будут устанавливаться, но очевидно, что такое не должно происходить в XXI веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности.
"Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т. д. ", — сказал Галкин.
Как отметил артист, если происходят такие трагедии, то на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность.
Галкин добавил, что Россия станет великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить.
Ранее актер Виктор Логинов выразил соболезнования своим землякам в Кемерово.
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