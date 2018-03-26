Максим Галкин о пожаре в Кемерово: переживаем всей семьей

Телеведущий Максим Галкин выразил в инстаграме соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

"Страшная трагедия в кемеровском торговом центре. Переживаем всей семьей", — заявил Галкин.

По его словам, причины пожара и такого числа жертв будут устанавливаться, но очевидно, что такое не должно происходить в XXI веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности.

"Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т. д. ", — сказал Галкин.

Как отметил артист, если происходят такие трагедии, то на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность.

Галкин добавил, что Россия станет великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить.