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В Кузбассе могут отменить все сеансы в кинотеатрах в память о погибших
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В Кузбассе могут отменить все сеансы в кинотеатрах в память о погибших 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
«Кузбасскино» отменит кинопоказы в память о жертвах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
По информации пресс-службы областной администрации, кинопоказы отменят 26, 27 и 28 марта. К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры в знак поддержки всем родным и близким погибших. Также там отменены все развлекательные мероприятия на эту неделю.
Областной департамент и ГАУК КО «Кузбасскино» призывают руководителей и собственников частных кинотеатров региона также присоеднинться к акции.
Напомним, страшная трагедия произошла в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» 25 марта. В результате пожара погибли, по последним данным, 53 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.
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