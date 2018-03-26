В Кузбассе могут отменить все сеансы в кинотеатрах в память о погибших

«Кузбасскино» отменит кинопоказы в память о жертвах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

По информации пресс-службы областной администрации, кинопоказы отменят 26, 27 и 28 марта. К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры в знак поддержки всем родным и близким погибших. Также там отменены все развлекательные мероприятия на эту неделю.

Областной департамент и ГАУК КО «Кузбасскино» призывают руководителей и собственников частных кинотеатров региона также присоеднинться к акции.

Напомним, страшная трагедия произошла в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» 25 марта. В результате пожара погибли, по последним данным, 53 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.