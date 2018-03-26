Истории спасения при пожаре в Кемерове

Все утро жители Кемерова несут цветы и детские игрушки к импровизированному мемориалу у торгового центра. Родственникам погибших и пострадавших соболезнует весь город. По последним данным, погибли 56 человек, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко

«Это были не мои знакомые, но все равно это очень страшно», — говорит женщина.

Пункты сдачи крови переполнены. Люди часами сидят в очередях, чтобы помочь тем, кто выжил во время пожара. «Я сегодня в очереди с 8 утра, уже 10, а я еще даже не попала в кабинет. Буду сидеть до последнего», — сказала Юлия Шадрина.

Пожар тушили всю ночь. Но в некоторых помещениях еще остаются очаги тления. Спасатели разбирают завалы. Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж. На место трагедии прибыл глава МЧС . Торгово-развлекательный центр загорелся в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени. В разгар выходного дня в здании находилось около тысячи человек. Пожар начался на четвертом этаже. Там расположены развлекательная зона и кинотеатр, где в тот момент шел сеанс для детей.

«Мы сидели в кинотеатре на четвертом этаже. Забежала женщина и закричала, что надо бежать. Мы с детьми бежали, нас было семь человек», — рассказала Екатерина.

Дым быстро распространялся по всему зданию. Пожарная сигнализация не сработала. Люди в панике бросились к запасным выходам, но многие из них оказались закрыты. Те, кто успел выбраться на улицу, начали звонить в МЧС.

Как рассказывают очевидцы, пожарные приехали через 15 минут. К этому времени уже полыхало полторы тысячи квадратных метров. Спасатели успели вывести из здания более ста человек. Многим пришлось оказывать медицинскую помощь на месте. Несколько человек оказались на крыше торгового центра. Они попали туда из бассейна. Эвакуировали людей по выдвижной лестнице.

«Кто-то предлагал прыгнуть, говорил, что крыша сейчас обвалится. Мы отказались, высоко было. Мы стали кричать и докричались, нам подали лестницу», — рассказывает Любовь Васенко.

Евгений Дедюхин. Сбить огонь сразу не получилось. По словам пожарных, пламя быстро распространилось между этажами здания. Его стены были обиты горючим пластиком. «Очень сложная конструкция, очень много горючих материалов», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Кемеровской области

Пожару присвоили третий из четырех уровень сложности. На месте ЧП работали более 600 человек. «Дополнительно направлена группировка в 40 спасателей для резки бетонных и металлических конструкций», — отметил заместитель начальника по государственной противопожарной службе Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев

В Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Десятки людей обратились за медицинской помощью.

«Все главврачи на месте и приведены в боевую готовность, созданы дополнительные бригады, которые занимаются оценкой состояния и дальнейшим лечении пострадавших», — рассказал глава г. Кемерово Илья Середюк

В местную больницу поступили 28 пострадавших. Некоторым оказали помощь и отпустили домой. Остальные пока на больничных койках. Двое — в тяжелом состоянии. Тела всех погибших обнаружили на четвертом этаже здания. Еще несколько человек, по данным спасателей, могут оставаться под завалами. Что стало причиной пожара — пока не ясно. По предварительной версии, кто-то поджог батут в развлекательной зоне. Семьи жертв получат по миллиону рублей.