Очевидец: охранники не давали детям выбраться по лестницам из кемеровского ТЦ

Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара, рассказала очевидец в эфире телеканала «Россия 24».

«Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники», — цитирует РИА Новости Валентину Клопенко.

«Я спрашивала: «Кто вас не пропускает?» Они отвечают: «Охранники, дядьки в форме». Говорили: «Идите по другой лестнице, в другую сторону». Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: «Идите по другой лестнице». Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…», — добавила она.

Росгвардия проверит ЧОПы, охранявшие ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщил РИА Новости в понедельник советник директора Росгвардии Александр Хинштейн

«Да, проверим, не только при пожаре, но и на момент начала пожара, а также, в целом, соответствие действий представителей частных охранных организаций… существующим нормативным актам и законным требованиям», — сказал Хинштейн.

По итогам проверки, Росгвардия примет меры реагирования в соответствии с законом и направит всю необходимую информацию в следственные и надзорные органы, отметил собеседник агентства.