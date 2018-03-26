Максим Галкин о трагедии в Кемерово: «Так боритесь же за жизнь людей!»

@juliakovalchukМаксим Галкин о трагедии в Кемерово : «Так боритесь же за жизнь людей!»Общее число погибших составляет уже 53 человека (среди них 33 ребенка!), пропавшими без вести числятся 11 человек. Трагедия никого не оставила равнодушным, ведь погибли школьники, приехавшие в выходной день в кинотеатр на просмотр мультфильма. Оказавшись заблокированными огнем в помещении, дети писали родителям последние сообщения: «Мы горим. Возможно, прощайте».

Знаменитости не только пытаются найти слова утешения в адрес семей, потерявших самое дорогое, что у них было, но и требуют немедленного наказания виновников произошедшего.

Максим Галкин

Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье среди бела дня погибать несколько десятков детей от пожара.

Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно!…

Самые глубокие соболезнования от нашей семьи родным погибших! Душой с вами!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Мар 2018 в 11:03 PDT Николай Басков

Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово-Дети! Глубоко соболезную всем родным и близким?‍♂️?

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 25 Мар 2018 в 2:41 PDT Алла Довлатова

Господи! Уже не плачу! Уже рыдаю! Сколько же несчастья ещё обрушится на людей в этой стране! Что же мы так облажались! Опять погибли маленькие и беззащитные деточки… Или мы все идиоты?Или мы всей страной живем не правильно? Почему 11-им летние детишки пошли в кино и погибли в пожаре? Почему? Чем же мы тебя так прогневали? Господи!

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 25 Мар 2018 в 3:03 PDT Юлия Ковальчук

Господи?…мне не просто трудно подобрать слова, не существует таких слов, чтобы описать всю боль родителей и близких…если бы нашими слезами можно было спасти хоть одного ребёнка, я бы плакала без остановки…но их не спасти…это ужасающая трагедия…можно утешиться только лишь тем, что они намного ближе сейчас к Богу, чем мы…

Алсу

Я не знаю что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших…RIP?

Только прочитала…как больно… нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово

Я знаю, что слова не в силах помочь, но мое сердце с вами. Это больно. Держитесь. Жизнь так быстро меняет свои планы. Давайте ценить тех, кто любит и каждую минуту дорожить. Мои соболезнования. Мы с вами. ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 25 Мар 2018 в 5:54 PDT Сергей Лазарев

Боже! Какая ужасная трагедия в Кемерово! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ТВ-КАНАЛЫ? Новости! Где?

Господи! Мои соболезнования семьям погибших… #Кемерово#Скорбим.