В Удмуртии проведут экстренное совещание с силовиками после трагедии в Кемерово

Ижевск. Удмуртия . Власти Удмуртии проведут экстренное совещание с представителями силовых ведомств после пожара в Кемерово . По словам руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова, оно состоится в понедельник, 26 марта.

Смирнов отметил, что несмотря на то, что в регионе контроль за безопасностью стоит на хорошем уровне, дополнительные меры будут предприняты.

«Там, где государственная власть может повлиять, она будет влиять. Здесь очень важно, чтобы у людей внутри была правильная культура ведения бизнеса, потому что как только сейчас начнутся массовые проверки, они, естественно, начнутся, начнутся массовые, извиняюсь, вопли на ту тему, что вот нас «душат». Во что отсутствие иногда этого «душения» выливается, мы, к сожалению, сейчас с вами можем видеть по примеру Кемеровской области », — сказал Смирнов.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла в воскресенье, 25 марта. На данный момент жертвами трагедии стали 56 человека.