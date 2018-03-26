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Евгений Куйвашев поручил проверить места массового скопления людей
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Евгений Куйвашев поручил проверить места массового скопления людей 

АиФ Урал 48 минут назад
Фото: АиФ Урал
В связи с трагедией в Кемерово губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить пожарную безопасность в местах массового скопления людей. В дни школьных каникул уральцы будут чаще посещать различные досуговые учреждения, в том числе — ТРЦ, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Глава региона отдал поручение региональному министерству общественной безопасности наладить междведомственное взаимодействие с целью профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей. Эта мера связана с произошедшей накануне трагедией в Кемерово. Евгений Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений проверить, как хорошо работают системы безопасности и насколько персонал готов к работе во время чрезвычайных ситуаций.
Перейти на повышенные меры безопасности регион вынуждает и тот факт, что сейчас у детей начались школьные каникулы, поэтому вместе с родителями они будут гораздо чаще посещать различные досуговые учреждения, в том числе — торгово-развлекательные центры.
Напомним, трагедия в Кемерово произошла накануне днем. На четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» случился пожар, во время которого обрушилась кровля. Сейчас известно, что в числе погибших — более 50 человек, многие из которых — дети. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.
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