Евгений Куйвашев поручил проверить места массового скопления людей

В связи с трагедией в Кемерово губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить пожарную безопасность в местах массового скопления людей. В дни школьных каникул уральцы будут чаще посещать различные досуговые учреждения, в том числе — ТРЦ, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал»

Глава региона отдал поручение региональному министерству общественной безопасности наладить междведомственное взаимодействие с целью профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей. Эта мера связана с произошедшей накануне трагедией в Кемерово. Евгений Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений проверить, как хорошо работают системы безопасности и насколько персонал готов к работе во время чрезвычайных ситуаций.

Перейти на повышенные меры безопасности регион вынуждает и тот факт, что сейчас у детей начались школьные каникулы, поэтому вместе с родителями они будут гораздо чаще посещать различные досуговые учреждения, в том числе — торгово-развлекательные центры.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла накануне днем. На четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» случился пожар, во время которого обрушилась кровля. Сейчас известно, что в числе погибших — более 50 человек, многие из которых — дети. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.