Пожар на пилораме в Удмуртии, приезд Путина в Кемерово и торговый автомат по продаже авто: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Вторник, 27 марта, встречает нас пасмурной погодой, поэтому заварите крепкий кофе и в бой. А пока мы предлагаем начать день с обзора самых интересных новостей Удмуртии, России и мира за минувшую ночь.

Пожар на пилораме

Около 22:58 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Каменное. Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, на улице Центральная горела пилорама.

К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Возгорание удалось потушить к 23:20. Огнем повреждена кровля пилорамы, пиломатериал. Площадь пожара: 50 кв.м.

Президент России Владимир Путин рано утром 27 марта прилетел в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека. Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми , где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

Высылка российских дипломатов

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал высылку 12 российских дипломатов ударом по российскому диппредставительству и недружественным шагом по отношению к России со стороны Вашингтона, пишет «Интерфакс»

Он отметил, что «это недружественный шаг по отношению к России, беспрецедентный».

«Поскольку центральные учреждения ООН расположены на территории США , на государство пребывания возлагается специальная обязанность по соблюдению привилегий и иммунитетов сотрудников постпредств стран-членов, а также сотрудников Секретариата организации, которые являются гражданами других государств", — отметил Небензия.

Также он добавил, что «основными документами, регулирующими статус персонала постпредств государств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года».

Автомат для покупки автомобилей

Китае появился автомат для продажи автомобилей. Как сообщает «Лайф», Super Test-Drive Center также позволяет взять машину на тест-драйв на три дня. Делается все это с помощью специального приложения.