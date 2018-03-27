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Пожар на пилораме в Удмуртии, приезд Путина в Кемерово и торговый автомат по продаже авто: что произошло минувшей ночью
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Пожар на пилораме в Удмуртии, приезд Путина в Кемерово и торговый автомат по продаже авто: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Вторник, 27 марта, встречает нас пасмурной погодой, поэтому заварите крепкий кофе и в бой. А пока мы предлагаем начать день с обзора самых интересных новостей Удмуртии, России и мира за минувшую ночь.
Пожар на пилораме
Около 22:58 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Каменное. Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, на улице Центральная горела пилорама.
К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Возгорание удалось потушить к 23:20. Огнем повреждена кровля пилорамы, пиломатериал. Площадь пожара: 50 кв.м.
Путин прибыл в Кемерово
Президент России Владимир Путин рано утром 27 марта прилетел в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека. Об этом сообщают «РИА Новости».
Согласно последней информации, опознаны 25 погибших.
По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.
Высылка российских дипломатов
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал высылку 12 российских дипломатов ударом по российскому диппредставительству и недружественным шагом по отношению к России со стороны Вашингтона, пишет «Интерфакс».
Он отметил, что «это недружественный шаг по отношению к России, беспрецедентный».
«Поскольку центральные учреждения ООН расположены на территории США, на государство пребывания возлагается специальная обязанность по соблюдению привилегий и иммунитетов сотрудников постпредств стран-членов, а также сотрудников Секретариата организации, которые являются гражданами других государств", — отметил Небензия.
Также он добавил, что «основными документами, регулирующими статус персонала постпредств государств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года».
Автомат для покупки автомобилей
В Китае появился автомат для продажи автомобилей. Как сообщает «Лайф», Super Test-Drive Center также позволяет взять машину на тест-драйв на три дня. Делается все это с помощью специального приложения.
Как отмечается, центр содержит десятки автомобилей Ford в многоэтажном здании. А сам проект был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba.
ИА «Сусанин»: последние новости
МЧС России: число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово достигло 64 Следственный комитет уточнил информацию о погибших при пожаре в Кемерово Двое детей погибли в Санкт-Петербурге при пожаре из-за кипятильника
 Ещё 3 источника 
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