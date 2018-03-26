Сотни людей хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

КЕМЕРОВО , 26 мар — РИА Новости . Сотни людей участвуют в донорской акции по сдаче крови для пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает региональная администрация.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек, пострадали 45 человек, еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

"Кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим в результате трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Только за два часа — с 8 до 10 утра (4.00 — 6.00 мск) — в Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек, 69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь", — говорится в сообщении.

По данным властей, еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови на проспекте Октябрьском, 22. Узнать о потребности в донорской крови и записаться на сдачу можно по телефону (3842) 52-22-74.

Главный врач областного центра крови Илгиз Вафин поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Он отметил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.

"Ресурсы областного банка крови направим на помощь пострадавшим, пришедшие сегодня и в последующие дни доноры будут пополнять банк. Так как срок годности крови и ее компонентов ограничен, наши специалисты проведут прием доноров в плановом порядке, назначат дни всем желающим оказать помощь", — отметил Вафин и заверил, что будут приняты все доноры, которые придут сегодня.

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