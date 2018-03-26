Ещё
Сотни людей хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни людей хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Сотни людей участвуют в донорской акции по сдаче крови для пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает региональная администрация.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек, пострадали 45 человек, еще 16 человек считаются пропавшими без вести.
"Кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим в результате трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Только за два часа — с 8 до 10 утра (4.00 — 6.00 мск) — в Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек, 69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь", — говорится в сообщении.
По данным властей, еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови на проспекте Октябрьском, 22. Узнать о потребности в донорской крови и записаться на сдачу можно по телефону (3842) 52-22-74.
Главный врач областного центра крови Илгиз Вафин поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Он отметил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.
"Ресурсы областного банка крови направим на помощь пострадавшим, пришедшие сегодня и в последующие дни доноры будут пополнять банк. Так как срок годности крови и ее компонентов ограничен, наши специалисты проведут прием доноров в плановом порядке, назначат дни всем желающим оказать помощь", — отметил Вафин и заверил, что будут приняты все доноры, которые придут сегодня.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Выживший при пожаре в Кемерово мальчик потерял родителей и сестру Москалькова держит связь с омбудсменом Кузбасса после трагедии в Кемерово В Крыму проверят все торговые центры после пожара в Кемерово
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово256
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку161
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия77
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста76
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово136
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение