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В Ульяновской области проверят места массового скопления людей
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В Ульяновской области проверят места массового скопления людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил в ближайшее время проверить места массового скопления людей в регионе на предмет безопасности после трагедии в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.
"В ближайшее время мы проведем проверку безопасности объектов массового скопления детей и взрослых в период школьных каникул. Этот вопрос мы рассмотрим на комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций", — написал Морозов на своей странице в Facebook.
Глава региона уточнил, что проверки пройдут в детских садах, школах, домах культуры, а также в местах массового скопления людей, которые принадлежат предпринимателям. Морозов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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В Кемерово после пожара в торговом центре заработала "горячая линия" "Синема Парк" и "Формула Кино" проведут внеочередную проверку безопасности СК призвал всех очевидцев пожара в "Зимней вишне" позвонить следователям
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