В Ульяновской области проверят места массового скопления людей

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.

"В ближайшее время мы проведем проверку безопасности объектов массового скопления детей и взрослых в период школьных каникул. Этот вопрос мы рассмотрим на комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций", — написал Морозов на своей странице в Facebook.

Глава региона уточнил, что проверки пройдут в детских садах, школах, домах культуры, а также в местах массового скопления людей, которые принадлежат предпринимателям. Морозов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>