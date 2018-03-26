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В Екатеринбурге МЧС не планирует проверку торговых центров после трагедии в Кемерове
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В Екатеринбурге МЧС не планирует проверку торговых центров после трагедии в Кемерове 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МЧС Свердловской области не планирует проверять торговые центры Екатеринбурга после трагического пожара в Кемерове до особого распоряжения.
«По законодательству мы не имеем права выходить на проверки без соответствующего предписания. Пока не поступило распоряжение, торговые центры Екатеринбурга внепланово осматриваться не будут», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области агентству «URA.RU».
Плановая инспекция крупных торговых центров в 2018 году в Екатеринбурге также не запланирована. В 2018 году среди крупных торговых точек ревизия пройдёт лишь в Metro Cash & Carry на просп. Космонавтов, 102а.
Пожар в четырёхэтажном кемеровском торговом центре произошёл в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагались кинозалы и детские игровые зоны. По последним данным, погибли 64 человека. По количеству жертв пожар в Кемерове признан одним из крупнейших за последние 100 лет.
Парламентская газета: последние новости
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове достигло 64 человек Трёхдневный траур объявлен со вторника в Кемеровской области после трагедии в ТЦ Спасатели обследовали все этажи сгоревшего в Кемерове ТЦ
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