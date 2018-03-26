Депутат ГД: нужно ввести обязательное тестирование систем пожаротушения ТЦ

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Необходимо ввести на нормативной или законодательной основе обязательное тестирование готовности систем пожаротушения и сигнализации в торговых центрах с составлением актов этих проверок, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 53 человека.

"Необходимы меры безопасности не от случая к случаю, а на системной основе. Сейчас необходимо дождаться выводов, но вопиющим является то, что, как сообщается, и запасные входы были закрыты, и не сработали системы оповещения", — сказал РИА Новости Гутенев, комментируя эту трагедию.

Он допускает, что наличие очень часто крайне низких зарплат, допустим, у тех же рядовых сотрудников пожарного надзора, других представителей надзорных ведомств приводит к тому, что начинают доминировать корыстные мотивы в деятельности или они работают спустя рукава, либо их профессиональная подготовка недостаточна. «Очень часто какой-то один из этих трех факторов срабатывает», — считает депутат.

"Необходимо после этой очередной трагедии все-таки более четко реформировать и службу пожарного надзора, и посмотреть по обязательным нормативам для подобных центров большого скопления народа с точки зрения нормативов по пожарной безопасности. Мне представляется, что не каждое здание можно приспособить под эти цели", — сказал первый зампред комитета.

"Стоило бы ввести на нормативной или даже законодательной основе обязательные тестирования готовности систем пожаротушения и сигнализации с актированием этих проверок. Нужно предусмотреть какую-то разумную, с одной стороны, не обременяющую бизнес, а с другой, обеспечивающую безопасность граждан, периодичность. Не знаю, надо ли это делать каждый квартал или каждый год. Наверное, для этого можно было бы посмотреть международную практику", — полагает Гутенев.