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В прошлом году ни один ТЦ в Калининграде не был проверен на пожарную безопасность
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В прошлом году ни один ТЦ в Калининграде не был проверен на пожарную безопасность 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде в 2017 году проверок торговых центров на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности не проводилось. Об этом пишет ИА REGNUM, изучив «Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год», размещённый на официальном сайте управления МЧС по Калининградской области.
Согласно документу, проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в рамках федерального государственного пожарного надзора прошли в корпусах Балтийского федерального университета им. И. Канта и Калининградского государственного технического университета, в областных больницах (клинической, инфекционной и детской), в ряде школ, детских поликлиник, детсадов, музеев, автозаправок, а также в офисах «Сбербанка» и отделениях «Почты России».
В списке проверки значатся 232 объекта, среди которых нет ни одного торгового центра.
Калининградские «Вести» отмечают, сегодня стало известно, что после трагедии в Кемерово во всех городах России торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, проверят на соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Провести такие рейды поручил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, говорится в телеграм-канале ведомства.
Прокуроры обратят особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.
При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человек, в том числе, дети. Более полусотни обратились за медицинской помощью. Госпитализированы 12 человек, среди них один ребенок, который находится в тяжелом состоянии.
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