Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с пожаром в столице региона, унесшим более 50 человеческих жизней, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"В такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, ведь гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата, — говорится в телеграмме. — Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась".
Глава Совфеда выразила соболезнования Аману Тулееву и жителями Кемеровской области. «Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим», — написала она.
Страшный пожар произошел вчера в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, погибли 53 человека, с травмами различной степени тяжести в местных больницах находятся 11 человек, судьба 16 остается неизвестной. На место трагедии выехали глава МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова.