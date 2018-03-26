Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

"В такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, ведь гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата, — говорится в телеграмме. — Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась".

Глава Совфеда выразила соболезнования Аману Тулееву и жителями Кемеровской области. «Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим», — написала она.