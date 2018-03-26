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Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область
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Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область, где в пожаре в ТЦ погибли 37 человек, сообщила пресс-служба министерства.
"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область, для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", — говорится в сообщении.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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