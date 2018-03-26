СКР назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова

Возгорание в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове мог произойти из-за неисправности электрических сетей. Эта версия названа следователями в числе приоритетных. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК России Светлана Петренко.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — заявила Петренко.

По рассказам жителей Кемерова в социальных сетях, этой зимой в ТРЦ «Зимняя Вишня» несколько раз отключали свет. В ноябре из-за проблем с электропроводкой ТРЦ закрывали на несколько дней, передает «Интерфакс»

По разным данным, при пожаре, который произошел 25 марта в ТРЦ в Кемеровое, погибли от 53 до 55 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.