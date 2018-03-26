Ещё
СКР назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Возгорание в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове мог произойти из-за неисправности электрических сетей. Эта версия названа следователями в числе приоритетных. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК России Светлана Петренко.
«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — заявила Петренко.
По рассказам жителей Кемерова в социальных сетях, этой зимой в ТРЦ «Зимняя Вишня» несколько раз отключали свет. В ноябре из-за проблем с электропроводкой ТРЦ закрывали на несколько дней, передает «Интерфакс».
По разным данным, при пожаре, который произошел 25 марта в ТРЦ в Кемеровое, погибли от 53 до 55 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Выпрыгнувшие с четвертого этажа ТЦ в Кемерове подростки живы Новости за ночь: Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово возросло до 48 человек Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 53
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово261
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия102
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста81
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово138
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение