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Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в торговых центрах Москвы после ЧП в Кемерово
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Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в торговых центрах Москвы после ЧП в Кемерово 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Проверку проведут активисты проекта «Безопасная столица». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта Антон Акишин.
«Мы в ближайшее время проверим торговые центры столицы на соблюдение правил противопожарной безопасности, готовность к чрезвычайной ситуации. Первыми планируем проверить два торговых центра — «Вешняки» и «Рио», — сказал А. Акишин.
Он отметил, что два данных торговых центра были выбраны для проверок первыми, потому что на их состояние жаловались граждане. «А в ТЦ „Рио“ был пожар (пожар в июле 2017 г. — прим. Агентства „Москва“), и мы хотим посмотреть, насколько руководство ТЦ изменило свое отношение к данному вопросу», — добавил А. Акишин.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.
В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Проект «Безопасная столица» является общественным объединением правоохранительной направленности, основными задачами которого является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, распространение среди населения разъяснительной информации о нормах поведения в общественных местах и правилах безопасности.
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