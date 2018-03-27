Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в торговых центрах Москвы после ЧП в Кемерово

Проверку проведут активисты проекта «Безопасная столица». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта Антон Акишин.

«Мы в ближайшее время проверим торговые центры столицы на соблюдение правил противопожарной безопасности, готовность к чрезвычайной ситуации. Первыми планируем проверить два торговых центра — «Вешняки» и «Рио», — сказал А. Акишин.

Он отметил, что два данных торговых центра были выбраны для проверок первыми, потому что на их состояние жаловались граждане. «А в ТЦ „Рио“ был пожар (пожар в июле 2017 г. — прим. Агентства „Москва“ ), и мы хотим посмотреть, насколько руководство ТЦ изменило свое отношение к данному вопросу», — добавил А. Акишин.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.