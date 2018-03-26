Мосгордума рассмотрит возможность более частых проверок предприятий после ЧП в Кемерове

Профильная комиссия столичного парламента намерена рассмотреть вопрос о более частых проверках предприятий в Москве на предмет соблюдения норм пожарной безопасности, сейчас их проверяют один раз в 3 года, сообщила РИАМО в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко

«Обязательно будем рассматривать инициативы об ужесточении требований к проверочным мероприятиям и о более частом и качественном их проведении», — сказала Святенко.

По ее словам, очень важно, чтобы работа была системной. Обязательные проверки не должны проводиться в торговых центрах, на дискотеках, в клубах и прочих местах массового пребывания людей исключительно после трагедий и несчастных случаев.

«Согласно действующему законодательству проверки проводятся один раз в три года. Закон защищает собственника. Неоднократно в ходе незапланированных проверок и рейдов по жалобам жителей у предпринимателей были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Когда заходит речь об ужесточении требований к самим проверкам соблюдения правил пожарной безопасности, бизнес отвечает, что «его кошмарят», — отметила Святенко.

Она подчеркнула, что проверочные мероприятия предприятий и мест массового пребывания людей должны быть внятными, грамотными и обоснованными.

«Если у организации все в порядке, что ему очередной приход инспектора, который убедится, что все в порядке? Необходимо движение навстречу друг другу. На сегодняшний день у предпринимателей остается соблазн не выполнять требования пожарной безопасности, другие нормы», — заключила Святенко.

Кемеровской области 25 марта объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.

Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.