Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех ТЦ в Белоруссии

"Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов. Сегодня мы поставили задачи руководителям подразделений на местах — во все области будут направлены работники министерства для организации этой работы", — сказал глава МЧС Белоруссии Василий Ващенко.

По его словам, прежде всего будут отрабатываться вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации в случае ЧП.

"Естественно, здесь надо подойти очень серьезно — без всяких раскачиваний, так как такой трагедии (как пожар в ТЦ в Кемерово ) мы не можем допустить у себя", — подчеркнул Ващенко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово.