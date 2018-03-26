Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех ТЦ в Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС проверить все торговые центры в республике на предмет соответствия пожарной безопасности, сообщает «БелТА».
"Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов. Сегодня мы поставили задачи руководителям подразделений на местах — во все области будут направлены работники министерства для организации этой работы", — сказал глава МЧС Белоруссии Василий Ващенко.
По его словам, прежде всего будут отрабатываться вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации в случае ЧП.
"Естественно, здесь надо подойти очень серьезно — без всяких раскачиваний, так как такой трагедии (как пожар в ТЦ в Кемерово) мы не можем допустить у себя", — подчеркнул Ващенко.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.