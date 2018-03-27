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Челябинские ТЦ проверят после трагедии в Кемерово
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Челябинские развлекательные комплексы проверят после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура проверит все торгово-развлекательные комплексы Челябинской области после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые комплексы, где есть развлекательные центры.
"Прокуратура Челябинской области организовала проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. В ходе проверок, проводимых с привлечением территориальных органов МЧС России, будет обращено особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения", — говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что при выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования и обеспечено их реальное устранение.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово
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