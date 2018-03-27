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Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС России
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Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", — сказал Еникеев.
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