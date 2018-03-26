Губернатор Хабаровского края распорядился проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ в Кемерове

Сегодня 26 марта на аппаратном совещании в Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт дал ряд поручений по проверке мер противопожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба Хабаровского края.

Дав поручение проверить все места массового скопления людей, губернатор отметил, что на этой неделе продолжаются школьные каникулы и поэтому под особый контроль необходимо взять места, которые посещают дети. В первую очередь это торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения.

Также он подчеркнул, что специалистам необходимо проверить работу противопожарной сигнализации и состояние аварийных выходов. А в случае необходимости — провести учения по эвакуации людей из зданий.

От имени жителей Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.