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Губернатор Хабаровского края распорядился проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ в Кемерове
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Губернатор Хабаровского края распорядился проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ в Кемерове 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня 26 марта на аппаратном совещании в Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт дал ряд поручений по проверке мер противопожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба Хабаровского края.
Дав поручение проверить все места массового скопления людей, губернатор отметил, что на этой неделе продолжаются школьные каникулы и поэтому под особый контроль необходимо взять места, которые посещают дети. В первую очередь это торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения.
Также он подчеркнул, что специалистам необходимо проверить работу противопожарной сигнализации и состояние аварийных выходов. А в случае необходимости — провести учения по эвакуации людей из зданий.
От имени жителей Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате пожара в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 47 человек.
360tv.ru: последние новости
Охранник ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о спасении детей в первые минуты пожара Число погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 64 Двери в кинозалы в горящем ТЦ «Зимняя вишня» оказались закрыты
 Ещё 6 источников 
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