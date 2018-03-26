Загорелся универмаг в Таганроге

Накануне днем, 25 марта, в центральном универмаге города Таганрога загорелась куча мусора. По данным Главного Управления МЧС России по региону, возгорание произошло в куче мусора. Его площадь достигла 1 кв м. Пожар был потушен в течение нескольких минут.

Как отмечают в популярных пабликах в соцсетях жители города, здание в настоящее время стоит закрытым на ремонт. Они сообщают, что ранее его выкупила одна из московских компаний и ведется перестройка.

Напомним, на прошлой неделе в Таганроге на одной из заправок прогремел взрыв, загорелся бензовоз. Для его тушения привлекались 4 пожарных расчета.