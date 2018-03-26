Проверяли ли ТЦ в Кемерово пожарные органы?

Одна из версий возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове — неосторожное обращение подростков с огнем, у которых торговый центр всегда был местом сбора. Ранее администрация Кемеровской области сообщала, что причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате.

Торговый центр не проверялся пожарными надзорными органами, так как это объект малого бизнеса. Для предприятий этого сегмента экономики в 2015 году были введены трехлетние надзорные каникулы. Об этом ТАСС заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Такую версию опроверг в интервью Business FM руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский

Алексей Каневский руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» «Абсолютно никакой критики не выдерживает, потому что количество разных проверяющих организаций, несмотря на то, что это малый бизнес или не малый, особенно когда речь идет об объектах массового использования, общепите или кинотеатре, носят постоянный характер — это первое. Второе — беда случилась не только потому, что там была или не была проведена проверка, а потому что персонал, который обслуживал, вел себя непрофессионально. По первым сведениям, эвакуация не была организована на должном уровне. Еще раз повторяю: количество проверок по линии МЧС или пожнадзора на таких объектах не стало меньше. Это крупный объект, может быть, один из крупнейших в городе. Говорить о том, что этот объект находился под мораторием от проверок, просто некорректно в этой ситуации».

Пространство в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»​ было организовано вполне традиционно для подобных помещений, объясняет партнер из компании ИДК PIN GROUP Дмитрий Котровский

Дмитрий Котровский партнер компании ИДК PIN GROUP «Для большинства торговых центров, которые строятся с нуля, техническими исполнителями и архитекторами зачастую выступают западные архитекторы. Все то, что мы с вами видим в части торговых площадей, размещения, зонирования, потянулось к нам из Америки и из Европы. Мы здесь ничего нового не придумали. Почему кинотеатры располагаются на верхнем этаже? Просто человек должен зайти в торговый центр, сначала потратить свои деньги, а потом развлечься — всю развлекательную историю поднимают наверх. Здесь вопрос: надо ли наших сограждан периодически вовлекать в процессы, когда срабатывает пожарная учебная сигнализация, и в этой ситуации им пытаются показать, каким образом они должны покинуть помещение. Честно, в Москве , наверное, единственная тревога, которую я услышал, была в конце прошлого года. Вы помните, когда шквал звонков был, я попал в „Океании“. То, каким образом была организована эвакуация граждан, по сути, если бы что-то произошло, было бы очень большое количество погибших людей. В том числе по тому, как сгоняли людей в паркинг, чтобы люди из паркинга забирали свои автомобили: отключили электричество и не работал подъемник шлагбаума на выезде. То есть люди не могли оплатить выезд, потому что скапливалась очередь около аппаратов приема денег. Ситуация, которая граничит даже не с попыткой бизнеса не выделять время и деньги, а с тем, каким образом в чрезвычайных ситуациях специальные органы не готовы реально обеспечить максимально быструю эвакуацию».

С раннего утра в понедельник, 26 марта, в Кемерове выстроились очереди желающих сдать кровь для пострадавших. Люди несут цветы и свечи к месту пожара. В Кемеровской области со вторника, 27 марта, будет объявлен трехдневный траур.