Прокурор Кемеровской области взял на контроль проверку после пожара в ТЦ

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек. Возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат СК РФ , в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара. По словам Тушкевич, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и даст оценку действиям должностных лиц ТРЦ.

"Сегодня проверка продолжается, она проводится прокуратурой области. К ней привлечены работники прокуратуры города Кемерово и Заводского района города Кемерово. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Павла Бухтоярова", — сказала Тушкевич.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>