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Дуда направил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дуда направил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Польши Анджей Дуда направил российскому лидер Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"С огромной скорбью я воспринял известие о драматических последствиях пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири. От имени польского народа и от своего собственного, я выражаю глубочайшее сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этом пожаре", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.
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