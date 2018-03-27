Дуда направил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

"С огромной скорбью я воспринял известие о драматических последствиях пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири. От имени польского народа и от своего собственного, я выражаю глубочайшее сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этом пожаре", — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.