Ещё
Соболезнования кемеровчанам выразил губернатор Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соболезнования кемеровчанам выразил губернатор Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Василий Голубев послал телеграмму, адресованную губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. В ней он выражает соболезнования, в связи постигшей их город трагедией. «Трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Ростовской области. Мы искренне разделяем с вами чувство скорби и невосполнимой утраты» — заявил глава региона от лица всех жителей Дона.
Напомним, в воскресенье, 25 марта в городе Кемерево произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По предварительным данным, в результате пожара погибли более 50 человек. Сейчас в больницах города почти полсотни пострадавших и почти десяток человек числятся пропавшими без вести. На ликвидацию пожара понадобилась вся ночь. Ликвидация последствий ЧП продолжается. Спасатели ведут проливку отдельных очагов возгорания, разбирают завалы на месте обрушения крыши. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости — сообщает РИА-Новости.
Деловое сообщество: последние новости
Под Ростовом горел грузовик с Coca-Cola Загорелся универмаг в Таганроге В Таганроге на заправке взорвался бензовоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово261
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия102
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста81
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово138
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение