Соболезнования кемеровчанам выразил губернатор Ростовской области 

Василий Голубев послал телеграмму, адресованную губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. В ней он выражает соболезнования, в связи постигшей их город трагедией. «Трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Ростовской области. Мы искренне разделяем с вами чувство скорби и невосполнимой утраты» — заявил глава региона от лица всех жителей Дона.
Напомним, в воскресенье, 25 марта в городе Кемерево произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По предварительным данным, в результате пожара погибли более 50 человек. Сейчас в больницах города почти полсотни пострадавших и почти десяток человек числятся пропавшими без вести. На ликвидацию пожара понадобилась вся ночь. Ликвидация последствий ЧП продолжается. Спасатели ведут проливку отдельных очагов возгорания, разбирают завалы на месте обрушения крыши. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости — сообщает РИА-Новости.