Как отреагировали в Ростовской области на трагедию в Кемерово?

Губернатор Ростовской области Василий Голубев от имени всех жителей региона выразил соболезнования семьям жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Ростовской области. Мы искренне разделяем с вами чувство скорби и нево­с­полнимой утраты», — говорится в телеграмме, направленной в адрес региональных властей Кемеровской области

Кроме того, губернатор поручил организовать повсеместные проверки пожарной безопасности в кинотеатрах, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

По информации регионального управления МЧС, надзорно-профилактические рейды в торгово-развлекательных комплексах региона начались с понедельника.

Кроме того, проводятся дополнительные инструктажи с персоналом ТЦ, тренировки по эвакуации, проверяются источники наружного противопожарного водоснабжения, системы противопожарной защиты.