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Как отреагировали в Ростовской области на трагедию в Кемерово?
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Как отреагировали в Ростовской области на трагедию в Кемерово? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев от имени всех жителей региона выразил соболезнования семьям жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
«Трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Ростовской области. Мы искренне разделяем с вами чувство скорби и нево­с­полнимой утраты», — говорится в телеграмме, направленной в адрес региональных властей Кемеровской области.
Кроме того, губернатор поручил организовать повсеместные проверки пожарной безопасности в кинотеатрах, торговых центрах и других местах массового скопления людей.
По информации регионального управления МЧС, надзорно-профилактические рейды в торгово-развлекательных комплексах региона начались с понедельника.
Кроме того, проводятся дополнительные инструктажи с персоналом ТЦ, тренировки по эвакуации, проверяются источники наружного противопожарного водоснабжения, системы противопожарной защиты.
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 Ещё 2 источника 
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