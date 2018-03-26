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Двое дагестанцев спасли пенсионерку в Когалыме
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Двое дагестанцев спасли пенсионерку в Когалыме 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Двое дагестанцев спасли пенсионерку в КогалымеДвое дагестанских молодых парней спасли пожилую женщину из горящей квартиры в городе Когалым.
Магомедкамиль Омаров и Абдулкадир Магомедов увидели пожар в многоэтажном жилом доме и не задумываясь бросились спасать жизнь пенсионерки, которая просила о помощи.
Женщина получила сильные ожоги, молодые люди, которые также получили ожоги, вызвали скорую. Пострадавшая была госпитализирована и находится в больнице.
Настоящие Дагестанцы 👍 Два Дагестанца вытащили женщину из горящей квартиры. В городе Когалым, два парня из Дагестана Омаров Магомедкамиль Магомедович и Магомедов Абдулкадир Багирович проезжая мимо жилого дома увидели пожар и бросились на помощь погорельцам, рискуя своей жизнью вытащили из горящего дома женщину в возрасте, женщина просила о помощи, получила сильные ожоги, но парни вызвали скорую, оказали всю необходимую первую помощь, сейчас женщина находиться в больнице города Когалым, ребята получили ожоги при вызвалении пострадавшей из огня. Парней пригласили в ГОВД города Когалым, для дачи показаний, для полного выяснения обстоятельств, так как Магомедов Абдулкадир вызвал скорую помощь. Омаров Магомедкамиль Магомедович и Магомедов Абдулкадир Багирович, эти два парня герои, рискуя своей жизнью бросились спасать женщину из горящего дома, вещи сгорели на женщине она просила, кричала о помощи #дагестанцыгерои
A post shared by Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) on Mar 25, 2018 at 5:04am PDT  Фото: Паблик «Голос Дагестана»
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