Двое дагестанцев спасли пенсионерку в Когалыме

Двое дагестанских молодых парней спасли пожилую женщину из горящей квартиры в городе Когалым.

Магомедкамиль Омаров и Абдулкадир Магомедов увидели пожар в многоэтажном жилом доме и не задумываясь бросились спасать жизнь пенсионерки, которая просила о помощи.

Женщина получила сильные ожоги, молодые люди, которые также получили ожоги, вызвали скорую. Пострадавшая была госпитализирована и находится в больнице.

