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Губернатор Колымы поручил проверить пожарную безопасность всех ТЦ
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Губернатор Колымы поручил проверить пожарную безопасность всех ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 26 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Колымы Владимир Печеный в понедельник после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово поручил надзорным органам проверить пожарную безопасность всех торговых центров в Магадане.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.
"Я дал поручение надзорным органам провести внеплановую проверку всех торговых центров в Магадане, чтобы еще раз проверить соблюдение необходимых мер противопожарной безопасности. Также дал поручение руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления дополнительно провести внутреннюю проверку учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Это касается специализированных домов, где постоянно содержатся пациенты. И, конечно, в торговых, развлекательных центрах. Об этом будет мне доложено в течение суток. Уверен, что необходимые меры по предписанию всех ответственных за обеспечение безопасности органов будут приняты. Все меры безопасности должны соблюдаться в соответствии с нормативами, которые существуют, в том числе относительно торговых центров", — сказал Печеный на брифинге.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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