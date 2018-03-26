Губернатор Колымы поручил проверить пожарную безопасность всех ТЦ

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.

"Я дал поручение надзорным органам провести внеплановую проверку всех торговых центров в Магадане, чтобы еще раз проверить соблюдение необходимых мер противопожарной безопасности. Также дал поручение руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления дополнительно провести внутреннюю проверку учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Это касается специализированных домов, где постоянно содержатся пациенты. И, конечно, в торговых, развлекательных центрах. Об этом будет мне доложено в течение суток. Уверен, что необходимые меры по предписанию всех ответственных за обеспечение безопасности органов будут приняты. Все меры безопасности должны соблюдаться в соответствии с нормативами, которые существуют, в том числе относительно торговых центров", — сказал Печеный на брифинге.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>