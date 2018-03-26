Бурков поручил сотрудникам МЧС проверить омские магазины и кинотеатры

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

«Вне зависимости от сроков плановых проверок, прошу МЧС оперативно провести работу по профилактике противопожарных мер в торговых центрах, кинотеатрах и иных местах массового скопления людей. В первую очередь, это касается тех объектов, где уже были предписания МЧС о нарушениях. Нужно проверить, устранены ли они», — сказал Александр Бурков.

Также врио губернатора попросил предпринимателей помощь в выявлении и устранении неисправностей систем пожарной безопасности.

Напомним, что ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся накануне, 25 марта. Во время пожара погибли более 50 человек. Специалисты отмечают, что во время пожара средства пожарной безопасности и сигнализация не сработали.