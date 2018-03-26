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Бурков поручил сотрудникам МЧС проверить омские магазины и кинотеатры
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Бурков поручил сотрудникам МЧС проверить омские магазины и кинотеатры 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании врио гбернатора Омской области Александр Бурков поручил региональным МЧС и прокуратуре усилить противопожарные меры безопасности в торговых центрах, крупных магазинах, кинотеатрах и иных местах массового скопления людей. Данные меры связаны с крупным пожаром, который произошёл в торговом центре в Кемерово.
«Вне зависимости от сроков плановых проверок, прошу МЧС оперативно провести работу по профилактике противопожарных мер в торговых центрах, кинотеатрах и иных местах массового скопления людей. В первую очередь, это касается тех объектов, где уже были предписания МЧС о нарушениях. Нужно проверить, устранены ли они», — сказал Александр Бурков.
Также врио губернатора попросил предпринимателей помощь в выявлении и устранении неисправностей систем пожарной безопасности.
Напомним, что ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся накануне, 25 марта. Во время пожара погибли более 50 человек. Специалисты отмечают, что во время пожара средства пожарной безопасности и сигнализация не сработали.
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