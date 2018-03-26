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Биатлонист Шипулин назвал пожар в ТЦ Кемерова страшной трагедией
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Биатлонист Шипулин назвал пожар в ТЦ Кемерова страшной трагедией 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Российский биатлонист Антон Шипулин выразил соболезнования семьям людей, которые погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове, передает в понедельник Газета.ru.
«Утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове. Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!» — написал Шипулин в своем Instagram-аккаунте.
В Кемеровской области 25 марта объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.
В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
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