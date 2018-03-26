Биатлонист Шипулин назвал пожар в ТЦ Кемерова страшной трагедией

Российский биатлонист Антон Шипулин выразил соболезнования семьям людей, которые погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове , передает в понедельник Газета.ru

«Утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове. Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!» — написал Шипулин в своем Instagram-аккаунте.

Кемеровской области 25 марта объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.