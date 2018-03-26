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Москвичи начали нести цветы к представительству Кемеровской области
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Москвичи начали нести цветы к представительству Кемеровской области 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Москвичи выражают соболезнования жителям Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Горожане подходят по одному и возлагают цветы к зданию представительства на Большой Татарской улице, кто-то также поставил иконку, горит лампадка. На флаге Кемеровской области повязана траурная ленточка.
В Кемеровской области 25 марта объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.
Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.
В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
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