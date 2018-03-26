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Кинотеатры и ТРК Башкирии массово проверят на пожарную безопасность
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Кинотеатры и ТРК Башкирии массово проверят на пожарную безопасность 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 26 марта премьер-министр Рустэм Марданов сообщил, что в ближайшие дни совместно с федеральными надзорными органами в республике пройдут противопожарные инспекции кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов и общественных мест с массовым пребыванием жителей. Информацию передаёт пресс-служба правительства Башкирии. «Никто нам не простит, если мы сейчас не предпримем превентивные меры, направленные на безопасность наших сограждан», — сказал Рустэм Марданов.
Премьер выразил уверенность, что предприниматели, занятые бизнесом в сфере торговых и развлекательных услуг, с пониманием отнесутся к организации таких внеплановых проверок.
Напомним, днём 25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар. По последним данным трагедия унесла жизнь 53 человек.
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