Кинотеатры и ТРК Башкирии массово проверят на пожарную безопасность

Уфе 26 марта премьер-министр Рустэм Марданов сообщил, что в ближайшие дни совместно с федеральными надзорными органами в республике пройдут противопожарные инспекции кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов и общественных мест с массовым пребыванием жителей. Информацию передаёт пресс-служба правительства Башкирии . «Никто нам не простит, если мы сейчас не предпримем превентивные меры, направленные на безопасность наших сограждан», — сказал Рустэм Марданов.

Премьер выразил уверенность, что предприниматели, занятые бизнесом в сфере торговых и развлекательных услуг, с пониманием отнесутся к организации таких внеплановых проверок.