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Подростки сожгли здание?
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Подростки сожгли здание? 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области и группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте» (коллаж)
Крупный пожар накануне вечер произошёл во Владимире. Горело неэксплуатируемое здание на улице Тракторной, принадлежащее бывшему «ВТЗ». Об инциденте сообщили покупатели крупного торгового центра, находящегося в непосредственной близости к горящему зданию.
На место происшествия незамедлительно отправились пожарные бригады. Больше часа спасатели боролись с огнём, который объял площадь в 300 квадратных метров. Как сообщает региональное управление МЧС, пострадавших на пожаре нет. Ликвидировали последствия пожара 9 машин и 25 человек.
«Итак, я подъехал к «Ашану», увидел сильный дым. После этого увидел языки пламени из окон 2-3 этажа, побежал туда. При этом вызывал пожарных. Оказалось, что группа несовершеннолетних разожгла там костёр и из-за этого произошло сильное возгорание», — прокомментировал пожар один из пользователей соцсети.
Остаётся непонятно каким образом подростки проникли на охраняемую территорию. Ведь вход на завод строго по пропускам.
Напомним, что в ноябре прошлого года спасатели 2,5 часа тушили пожар в другом неэксплуатируемом здании бывшего «ВТЗ». Тогда огонь распространился на площадь в 150 квадратных метров.
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