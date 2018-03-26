Подростки сожгли здание?

Крупный пожар накануне вечер произошёл во Владимире. Горело неэксплуатируемое здание на улице Тракторной, принадлежащее бывшему « ВТЗ ». Об инциденте сообщили покупатели крупного торгового центра, находящегося в непосредственной близости к горящему зданию.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарные бригады. Больше часа спасатели боролись с огнём, который объял площадь в 300 квадратных метров. Как сообщает региональное управление МЧС, пострадавших на пожаре нет. Ликвидировали последствия пожара 9 машин и 25 человек.

«Итак, я подъехал к «Ашану» , увидел сильный дым. После этого увидел языки пламени из окон 2-3 этажа, побежал туда. При этом вызывал пожарных. Оказалось, что группа несовершеннолетних разожгла там костёр и из-за этого произошло сильное возгорание», — прокомментировал пожар один из пользователей соцсети.

Остаётся непонятно каким образом подростки проникли на охраняемую территорию. Ведь вход на завод строго по пропускам.

Напомним, что в ноябре прошлого года спасатели 2,5 часа тушили пожар в другом неэксплуатируемом здании бывшего «ВТЗ». Тогда огонь распространился на площадь в 150 квадратных метров.