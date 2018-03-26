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Скворцова рассказала о тяжелом состоянии пострадавшего в пожаре ребенка
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Скворцова рассказала о тяжелом состоянии пострадавшего в пожаре ребенка 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
После пожара в Кемерове более 40 человек обратились к врачам, 11 были госпитализированы. Самое тяжелое состояние у 11-летнего мальчика, он находится в реанимации, передает ТАСС слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
«Самый тяжелый ребенок — мальчик, который выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись. У него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра, он один спасся в семье. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму — это травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости», — сказала Скворцова. По ее словам, состояние ребенка оценивается как тяжело, но медики зафиксировали положительную динамику.
В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли по меньшей мере 53 человек, их семьям выплатят компенсацию в миллион рублей. По данным областного управления МВД, из 64 пропавших без вести найдены живыми пять человек — трое несовершеннолетних, девушка и юноша. Все они не были в ТЦ в момент инцидента.
По предварительным данным, часть посетителей торгового центра остались внутри, так как не сработала пожарная сигнализация и не проводилась организованная эвакуация. Три основные версии случившегося — поджог, неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны четверо.
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