Жители Кемерова скорбят по погибшим 

Жители Кемерово признаются, что не ожидали, что трагедия примет такой масштаб — рассказал корреспондент Авторадио-Кемерово Алексей Ефремов: «Атмосфера в городе, конечно, очень напряженная. Потому что с кем бы ни начинались разговоры, это первая тема. Идешь по улице, видишь эти взгляды, слышишь везде эти разговоры. Люд звонят друг другу из разных городов, интересуются, как у кого здоровье, все ли живы. Насколько я знаю, кто-то уже начинает вести сбор средств в помощь семьям погибших. И люди поддерживают друг друга как могут. У нас тут появился стихийный мемориал, где люди несут цветы, свечи, буквально на улице неподалеку от ТЦ „Зимняя вишня“. Но к нему самому, естественно, никого не подпускают, потому что это попросту небезопасно».
В связи со страшной трагедией в кемеровском торговом центре в региональном МЧС открыта «горячая линия». Туда можно обратиться с любыми вопросами, связанными с пожаром, а также получить психологическую помощь. Все подробности пожара и новые данные в нашем эфире через полчаса.