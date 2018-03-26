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В Госдуме прокомментировали трагедию в Кемерово
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В Госдуме прокомментировали трагедию в Кемерово 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя трагедию в Кемерово, заявил РИА Новости, что в России необходимо добиваться неотвратимости ответственности, а не ужесточения законодательства.
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным СК РФ, на данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре.
"На мой взгляд, необходимо акцент сместить сегодня не на ужесточение законодательства, а прежде всего на неотвратимость ответственности. Поскольку уже по первым данным видим, что пожарная сигнализация не сработала", — сказал собеседник агентства.
По его словам, «очень много было материалов внутри торгового комплекса, которые легко воспламеняются».
"И неизвестно, насколько данный торговый комплекс, на этот счет эксперты и специалисты еще ответят, соответствовал требованиям пожарной безопасности в том виде и в соответствии с теми требованиями, которые реально установлены для таких торговых комплексов", — отметил парламентарий.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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