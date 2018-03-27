Жители Кемерово не нашли «300 трупов» в морге

Инициативная группа жителей Кемерово проверила в морг и хладокомбинат, передает местное издание VSE42.Ru.

Они вернулись на площадь Советов, где проходит стихийный митинг, и отчитались перед горожанами об увиденном.

По их свидетелей, в морге сложно было определить возраст погибших, так как тела очень сильно обгорели. Инициативная группа сообщила, что взрослых погибших около 20 человек, так же много останков.

Также группа сообщила, что в морге нет трупов несовершеннолетних.

"В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", — сообщают горожане с места событий.

Они обследовали все помещения морга и даже съездили на хладокомбинат, там трупов не обнаружено.