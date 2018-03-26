«Опора»: проверка крупных объектов требует риск-ориентированного подхода

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 53 человек.

Это огромный объект, это трагедия… нужно подходить к риск-ориентированному подходу, то есть концентрировать проверки и квалифицированных специалистов именно на опасных объектах, к примеру таких, как огромные торговые центры", — сказал Калинин.

"Нужно быстрее двигаться в этом направлении… шахты, торговые центры, школы — это объекты более высокого риска", — подчеркнул он.

"К этому все сейчас и идет, все объекты разделены на категории, надзорные каникулы заканчиваются в этом году… ресурс сотрудников ограничен, а объектов очень много, нужно больше внимания обращать на такие объекты", — уверен собеседник агентства.