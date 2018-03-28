Во Владивостоке 29 марта состоится бесплатный урок о пожарной безопасности

В четверг, 29 марта, во Владивостоке пройдет семинар «Пожарная безопасность субъектов предпринимательства. Порядок осуществления надзора с 01.01.2018. Изменение требований к объектам». Организатором выступил Центр развития предпринимательства.

В программе: 1. Изменение порядка осуществления пожарного надзора на субъектах предпринимательства:

· применение риск-ориентированного подхода,

· увеличение межпроверочного интервала для отдельных категорий субъектов предпринимательства,

· применение чек-листов в осуществлении проверок субъектов предпринимательства,

· изменения в КоАП.

2. Изменения в «Правила противопожарного режима». Анализ изменений. 3. Порядок исполнения предписаний Государственного пожарного надзора:

· анализ основных нарушений пожарной безопасности на субъектах предпринимательства,

· наиболее распространенные ошибки при исполнении предписаний,

· необходимость выполнения расчетов пожарного риска и разработки КИМ.

4. Изменение требований к эксплуатации автоматических систем противопожарной защиты:

· изменения в правилах противопожарного режима в части технического обслуживания систем,

· новый нормативный документ, определяющий порядок проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты.

Семинар состоится 29 марта с 14:30 до 16:30 в конференц-зале ЦРП по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр Cityhall), восьмой этаж, каб. 813. Специалисты центра приглашают на мастер-класс всех желающих. Вход свободный, но для участия необходима регистрация: http://www.crpvl.ru/events.html.