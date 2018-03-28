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Во Владивостоке 29 марта состоится бесплатный урок о пожарной безопасности
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Во Владивостоке 29 марта состоится бесплатный урок о пожарной безопасности 

АиФ-Владивосток 49 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В четверг, 29 марта, во Владивостоке пройдет семинар «Пожарная безопасность субъектов предпринимательства. Порядок осуществления надзора с 01.01.2018. Изменение требований к объектам». Организатором выступил Центр развития предпринимательства.
В программе: 1. Изменение порядка осуществления пожарного надзора на субъектах предпринимательства:
· применение риск-ориентированного подхода,
· увеличение межпроверочного интервала для отдельных категорий субъектов предпринимательства,
· применение чек-листов в осуществлении проверок субъектов предпринимательства,
· изменения в КоАП.
2. Изменения в «Правила противопожарного режима». Анализ изменений. 3. Порядок исполнения предписаний Государственного пожарного надзора:
· анализ основных нарушений пожарной безопасности на субъектах предпринимательства,
· наиболее распространенные ошибки при исполнении предписаний,
· необходимость выполнения расчетов пожарного риска и разработки КИМ.
4. Изменение требований к эксплуатации автоматических систем противопожарной защиты:
· изменения в правилах противопожарного режима в части технического обслуживания систем,
· новый нормативный документ, определяющий порядок проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты.
Ведущие: Ольга Иванова, председатель Совета по взаимодействию УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю с бизнес-сообществом Приморского края.
Семинар состоится 29 марта с 14:30 до 16:30 в конференц-зале ЦРП по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр Cityhall), восьмой этаж, каб. 813. Специалисты центра приглашают на мастер-класс всех желающих. Вход свободный, но для участия необходима регистрация: http://www.crpvl.ru/events.html.
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