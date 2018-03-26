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Школы во Владивостоке проверят после пожара в Кемерово
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Школы во Владивостоке проверят после пожара в Кемерово 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Глава Владивостока Виталий Веркеенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове и поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности в учебных учреждениях Владивостока, сообщает пресс-служба администрации города.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 53 человек.
"Страшная трагедия. Глубоко соболезную родным и близким ушедших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Необходимо усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке, провести внеплановую проверку школ и детских садов во Владивостоке, принять все необходимые дополнительные меры", — поручил глава Владивостока профильным замам.
Также глава города поручил отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций и также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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