Школы во Владивостоке проверят после пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 53 человек.

"Страшная трагедия. Глубоко соболезную родным и близким ушедших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Необходимо усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке, провести внеплановую проверку школ и детских садов во Владивостоке, принять все необходимые дополнительные меры", — поручил глава Владивостока профильным замам.

Также глава города поручил отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций и также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>