Ещё
Власти Томской области выделят 2 млн рублей родным погибших в Кемерове детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Томской области выделят 2 млн рублей родным погибших в Кемерове детей 

RT на русском 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
Родственники двух детей из Томской области, погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», получат из регионального бюджета 2 млн рублей в качестве материальной помощи. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Законодательной думы Томской области Оксану Козловскую. «Губернатор принял решение о выделении семье погибших детей материальной помощи в размере 2 млн рублей», — заявила она.
Собрание областной думы началось с минуты молчания о погибших при пожаре в ТЦ.
Ранее в Кемерове предложили создать сквер в память о погибших на месте сгоревшего ТЦ.
RT на русском: последние новости
СК считает маловероятной версию возникновения пожара в кемеровском ТЦ от открытого огня В Краснодаре из детской больницы эвакуировали более 130 человек из-за пожара В кузбасской филармонии пройдёт благотворительный концерт в память о жертвах пожара
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»175
«Это шок»: Захарова о презентации Британии141
Число пострадавших в Кемерово возросло201
Блогер Варламов задержан в Москве269
Россия приготовила ответ США275
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение