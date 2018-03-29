Власти Томской области выделят 2 млн рублей родным погибших в Кемерове детей

Родственники двух детей из Томской области , погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», получат из регионального бюджета 2 млн рублей в качестве материальной помощи. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Законодательной думы Томской области Оксану Козловскую. «Губернатор принял решение о выделении семье погибших детей материальной помощи в размере 2 млн рублей», — заявила она.

Собрание областной думы началось с минуты молчания о погибших при пожаре в ТЦ.