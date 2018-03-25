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Тулеев доложил Путину о работах по ликвидации последствий пожара в Кемерово
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Тулеев доложил Путину о работах по ликвидации последствий пожара в Кемерово
РИА Новости
13 часов назад
Комментарии
Тулеев в телефонном разговоре с Путиным: в
Кемерово
хватает сил и средств для ликвидации последствий крупного пожара в ТЦ
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