Тулеев доложил Путину о работах по ликвидации последствий пожара в Кемерово

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Во время пожара в кемеровском ТЦ обрушились помещения двух кинотеатров

Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ

СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово