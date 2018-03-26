Ночью 13 огнеборцев тушили пожар в Новокуйбышевске

Ночью в понедельник, 26 марта, в Новокуйбышевске произошел пожар. Тревожная информация поступила на телефон МЧС в 5:20. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, через несколько минут к месту вызова, расположенному на улице Свердлова, прибыли пожарные расчеты.

Разведка показала, что в одной из комнат горели домашние вещи. В 5:34 пламя было локализовано, еще через две минуты огнеборцы объявили полную ликвидацию возгорания. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. На тушение выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы техники.