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В Уфе загорелся частный дом
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В Уфе загорелся частный дом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Около 11:00, 26 марта, в Уфе жители домов на улице Гоголя заметили черный дым, идущий от частного деревянного домика.
Горел дом на Гоголя, 48/1. Соседи и прохожие вызвали спасатели, которые приехали на место в течение 10 минут и приступили к тушению. Фото с места ЧП появились с группе «БашДТП».
— Там действительно работают наши службы. Дом двухэтажный, барачного типа, — пояснили Ufa1 в пресс-службе «22 отряда ФПС по Башкирии».
Ufa1 выясняет обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.
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