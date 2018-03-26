В Уфе загорелся частный дом

Около 11:00, 26 марта, в Уфе жители домов на улице Гоголя заметили черный дым, идущий от частного деревянного домика.

Горел дом на Гоголя, 48/1. Соседи и прохожие вызвали спасатели, которые приехали на место в течение 10 минут и приступили к тушению. Фото с места ЧП появились с группе «БашДТП».

— Там действительно работают наши службы. Дом двухэтажный, барачного типа, — пояснили Ufa1 в пресс-службе «22 отряда ФПС по Башкирии ».

Ufa1 выясняет обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.